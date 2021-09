Allegri fa mea culpa: “Ho sbagliato i cambi. Così non si vincono i titoli” (Di domenica 19 settembre 2021) Il tecnico bianconero ha parlato al termine del match pareggiato con il Milan: “Dovevo inserire gente che difendesse. Non si possono fare certi errori, ci siamo fatti gol da soli” Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di domenica 19 settembre 2021) Il tecnico bianconero ha parlato al termine del match pareggiato con il Milan: “Dovevo inserire gente che difendesse. Non si possono fare certi errori, ci siamo fatti gol da soli” Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

