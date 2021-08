Ritorno a scuola, Gelmini: “Green pass obbligatorio per docenti e Ata” [VIDEO] (Di giovedì 5 agosto 2021) Si svolge alle 15, il question time dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra degli Affari regionali e autonomie, Mariastella Gelmini, risponde ad una interrogazione sulle iniziative, in raccordo con le Regioni, volte a tutelare la salute dei cittadini con riguardo all'utilizzo dei mezzi di trasporto e alla didattica in presenza, anche con riferimento alle modalità di attuazione delle cosiddette certificazioni verdi Covid-19. L'articolo Ritorno a scuola, Gelmini: “Green pass obbligatorio per docenti e Ata” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 agosto 2021) Si svolge alle 15, il question time dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra degli Affari regionali e autonomie, Mariastella, risponde ad una interrogazione sulle iniziative, in raccordo con le Regioni, volte a tutelare la salute dei cittadini con riguardo all'utilizzo dei mezzi di trasporto e alla didattica in presenza, anche con riferimento alle modalità di attuazione delle cosiddette certificazioni verdi Covid-19. L'articolo: “pere Ata”

