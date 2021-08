Tokyo 2020, ciclismo su pista: inseguimento maschile, finale Italia-Danimarca oggi in tv. Orario e diretta streaming (Di mercoledì 4 agosto 2021) Mercoledì 4 agosto sarà una giornata storica per il ciclismo su pista Italiano. Va infatti in scena la finale dell’inseguimento maschile a squadre delle Olimpiadi di Tokyo 2020: l’Italia sfida la Danimarca per la medaglia d’oro, con la certezza almeno dell’argento. Il quartetto azzurro non sale sul podio olimpico da Città del Messico 1968, mentre il metallo più pregiato manca da Roma 1960. Gli scandinavi, nonostante l’incidente in semifinale con la Gran Bretagna, sembrano partire con i favori del ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 agosto 2021) Mercoledì 4 agosto sarà una giornata storica per ilsuno. Va infatti in scena ladell’a squadre delle Olimpiadi di: l’sfida laper la medaglia d’oro, con la certezza almeno dell’argento. Il quartetto azzurro non sale sul podio olimpico da Città del Messico 1968, mentre il metallo più pregiato manca da Roma 1960. Gli scandinavi, nonostante l’incidente in semicon la Gran Bretagna, sembrano partire con i favori del ...

