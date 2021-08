Tennistavolo, Olimpiadi Tokyo. Cina in semifinale senza problemi al femminile. La Germania gioisce con Boll (Di martedì 3 agosto 2021) Continuano senza sosta i tornei a squadre di Tennistavolo in quel di Tokyo 2020. I tabelloni Olimpici si allineano alle semifinali con i super favoriti della Cina che portano anche la squadra femminile in zona medaglie. Stesso risultato per la Germania, che grazie alla vittoria in campo maschile può vantare due compagini in semifinale. Torneo a squadre femminile. Dopo la vittoria di questa mattina della Germania sulla Corea del Sud è toccato alla Cina. Nessun problema per le maestre del Tennistavolo che ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) Continuanososta i tornei a squadre diin quel di2020. I tabelloni Olimpici si allineano alle semifinali con i super favoriti dellache portano anche la squadrain zona medaglie. Stesso risultato per la, che grazie alla vittoria in campo maschile può vantare due compagini in. Torneo a squadre. Dopo la vittoria di questa mattina dellasulla Corea del Sud è toccato alla. Nessun problema per le maestre delche ...

Advertising

zazoomblog : Tennistavolo Olimpiadi Tokyo. Giappone in semifinale tra gli uomini rimonta della Germania tra le donne -… - zazoomblog : Tennistavolo Olimpiadi Tokyo. Giappone in semifinale tra gli uomini rimonta della Germania tra le donne -… - OA_Sport : Tennistavolo: il Giappone porta a casa il quarto maschile con la Svezia, la Germania elimina la Corea del Sud tra l… - OA_Sport : #Tennistavolo, Olimpiadi #Tokyo2020 : Corea del Sud in semifinale tra gli uomini, Hong Kong tra le donne… - sportface2016 : #Tokyo2020, #tennistavolo: quarto oro olimpico per il cinese #MaLong, argento per il connazionale #ZhendongFan -