Pazzesco Ganna, Italia record del mondo nell’inseguimento e in finale (ciclismo su pista) (Di martedì 3 agosto 2021) Italia record del mondo nell’inseguimento. Straordinaria performance dell’Italia del ciclismo su pista, con un superlativo di Filippo Ganna. Nella semifinale contro la Nuova Zelanda, gli azzurri (gli altri sono Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan) hanno battuto il record del mondo di oltre due secondi grazie a un finale mostruoso di Filippo Ganna: quando ha cominciato a tirare, l’Italia era sotto di mezzo secondo, ha completato la rimonta, ha ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 3 agosto 2021)del. Straordinaria performance dell’delsu, con un superlativo di Filippo. Nella semicontro la Nuova Zelanda, gli azzurri (gli altri sono Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan) hanno battuto ildeldi oltre due secondi grazie a unmostruoso di Filippo: quando ha cominciato a tirare, l’era sotto di mezzo secondo, ha completato la rimonta, ha ...

