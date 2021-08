Pallanuoto femminile, Olimpiadi Tokyo: USA e Spagna le prime semifinaliste (Di martedì 3 agosto 2021) La Spagna nella parte alta del tabellone e gli USA in quella bassa sono le prime due semifinaliste del torneo di Pallanuoto femminile alle Olimpiadi di Tokyo: le statunitensi attendono la vincente di Australia-ROC, mentre le iberiche sfideranno la vincente di Ungheria-Paesi Bassi. Le statunitensi, scese in acqua per prime, hanno schiantato per 16-5 il Canada, chiudendo subito la pratica nel primo quarto, finito 7-1, in cui è apparsa insuperabile Ashleigh Johnson, la quale poi ha lasciato spazio tra i pali ad Amanda Longan nell’ultima frazione, a punteggio ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) Lanella parte alta del tabellone e gli USA in quella bassa sono leduedel torneo dialledi: le statunitensi attendono la vincente di Australia-ROC, mentre le iberiche sfideranno la vincente di Ungheria-Paesi Bassi. Le statunitensi, scese in acqua per, hanno schiantato per 16-5 il Canada, chiudendo subito la pratica nel primo quarto, finito 7-1, in cui è apparsa insuperabile Ashleigh Johnson, la quale poi ha lasciato spazio tra i pali ad Amanda Longan nell’ultima frazione, a punteggio ...

