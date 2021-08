Atletica, Olimpiadi Tokyo, Andrea Dallavalle: “Saltare alle nove del mattino non il massimo, contento del mio primo salto” (Di martedì 3 agosto 2021) Andrea Dallavalle c’è, si vede e lo fa notare: 16.99 la misura con la quale ha ottenuto la qualificazione alla finale del salto triplo, dove avrà anche un ulteriore connazionale a dargli man forte: si tratta di Emanuel Ihemeje, per un evento che non si verificava da Londra 2012 quando a disputare la finale del triplo insieme furono Fabrizio Donato e Daniele Greco, con il primo che fu poi bronzo. Queste le dichiarazioni del piacentino alla Rai: “Saltare alle nove del mattino, con questo clima molto umido e caldo, non è stato il ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021)c’è, si vede e lo fa notare: 16.99 la misura con la quale ha ottenuto la qualificazione alla finale deltriplo, dove avrà anche un ulteriore connazionale a dargli man forte: si tratta di Emanuel Ihemeje, per un evento che non si verificava da Londra 2012 quando a disputare la finale del triplo insieme furono Fabrizio Donato e Daniele Greco, con ilche fu poi bronzo. Queste le dichiarazioni del piacentino alla Rai: “del, con questo clima molto umido e caldo, non è stato il ...

