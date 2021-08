Atletica, Olimpiadi Tokyo: Sara Fantini conquista la finale nel lancio del martello (Di domenica 1 agosto 2021) Sara Fantini disputerà la finale del lancio del martello alle Olimpiadi di Tokyo. L’emiliana ha strappato il pass per l’ultimo atto proprio con la dodicesima ed ultima misura valide, scagliando l’attrezzo a 71.68 metri. Una prestazione sicuramente molto positiva per la giovane azzurra, che potrà viversi la sua prima finale olimpica della carriera, con l’obiettivo di migliorare la misura di questa mattina. La qualifica ha visto come sempre la divisione in due gruppi, con Fantini che ha chiuso al quinto posto. In questo raggruppamento ha ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021)disputerà ladeldelalledi. L’emiliana ha strappato il pass per l’ultimo atto proprio con la dodicesima ed ultima misura valide, scagliando l’attrezzo a 71.68 metri. Una prestazione sicuramente molto positiva per la giovane azzurra, che potrà viversi la sua primaolimpica della carriera, con l’obiettivo di migliorare la misura di questa mattina. La qualifica ha visto come sempre la divisione in due gruppi, conche ha chiuso al quinto posto. In questo raggruppamento ha ...

