Numeri in chiaro, Taliani: «I dati vanno verso nuovi picchi. Il Green pass su treni e aerei? Chi non si vaccina usi mezzi propri» – Il video (Di sabato 31 luglio 2021) A commentare gli ultimi dati sulla situazione Covid in Italia è la professoressa ordinaria di Malattie infettive alla Sapienza di Roma, Gloria Taliani. Come evidenza la scienziata, oggi il bollettino nazionale diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute «riporta un segno più davanti a ogni voce nonostante i decessi si mantengano su un numero relativamente basso. La media in 7 giorni della variazione dei casi positivi dal primo di luglio ha preso una strada in salita e continua a crescere ogni giorno. Ora siamo arrivati a 5.340 casi di media rispetto ai 7 giorni precedenti». «Si tratta di una situazione che ha tutta l’aria di essere una ... Leggi su open.online (Di sabato 31 luglio 2021) A commentare gli ultimisulla situazione Covid in Italia è la professoressa ordinaria di Malattie infettive alla Sapienza di Roma, Gloria. Come evidenza la scienziata, oggi il bollettino nazionale diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute «riporta un segno più davanti a ogni voce nonostante i decessi si mantengano su un numero relativamente basso. La media in 7 giorni della variazione dei casi positivi dal primo di luglio ha preso una strada in salita e continua a crescere ogni giorno. Ora siamo arrivati a 5.340 casi di media rispetto ai 7 giorni precedenti». «Si tratta di una situazione che ha tutta l’aria di essere una ...

