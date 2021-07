“Mille euro a chi si vaccina” il Governo non se la sente di decidere l’obbligatorietà. E tenta tutte le altre strade (Di sabato 31 luglio 2021) Proposta destinata a fare discutere a lungo quella di un deputato: incentivare le vaccinazioni anti Covid con n bonus per le vacanze. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali sono saliti di 6513 unità. Da ieri 16 morti. Totale persone vaccinate: 32.139.726, pari al 59,51% della popolazione sopra i L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 31 luglio 2021) Proposta destinata a fare discutere a lungo quella di un deputato: incentivare lezioni anti Covid con n bonus per le vacanze. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali sono saliti di 6513 unità. Da ieri 16 morti. Totale personete: 32.139.726, pari al 59,51% della popolazione sopra i L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

lucatelese : Sequestrati cinque cellulari e tre fra compite e laptop di Matteo #Renzi: gli inquirenti sperano di capire, attrave… - SkyTG24 : Covid, mille euro di bonus vacanze da spendere in Italia per chi si vaccina: la proposta - fanpage : La proposta di Forza Italia per convincere chi non si è ancora vaccinato. 1000 euro di bonus vacanze da spendere in… - Bmanuelap81 : Amunì crasto fammi avere mille euro ca tu poliziotto cu mia ti firi a faró danni dal 2016 - TG24info : #Paliano – Nas e Carabinieri multano due bar, una sanzione di mille euro a | -