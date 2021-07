Il Covid continua ad avanzare, quattro regioni a rischio zona gialla (Di sabato 31 luglio 2021) Sempre più regioni al Sud si avvicinano ai parametri da zona gialla. In particolare a rischio ci sono Sicilia, Calabria, Campania e Lazio. E il governo, cauto sull'obbligo vaccinale ai prof, valuta l'... Leggi su globalist (Di sabato 31 luglio 2021) Sempre piùal Sud si avvicinano ai parametri da. In particolare aci sono Sicilia, Calabria, Campania e Lazio. E il governo, cauto sull'obbligo vaccinale ai prof, valuta l'...

Ultime Notizie dalla rete : Covid continua Milan, Bennacer positivo al Covid: salta l'amichevole con il Nizza Il giocatore sta bene e continua ad allenarsi a casa'. ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA ) Nessun contatto con la squadra ...

Bennacer è positivo al Covid-19: "Sta bene e continua ad allenarsi a casa" Goal.com Operazione dell'Onu. Un'ancora di salvezza nel Nord-ovest siriano Le persone in Siria stanno peggio oggi di dieci anni fa, quando è iniziato il conflitto. La sofferenza è straziante nel Nord-Ovest, dove 2,7 milioni di sfollati, la maggior parte donne e ...

