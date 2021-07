Gaetano Curreri, il leader degli Stadio ricoverato d’urgenza: le sue condizioni (Di sabato 31 luglio 2021) Il leader degli Stadio, Gaetano Curreri, è stato colto da un improvviso malore mentre era impegnato in un concerto ad Ascoli Piceno: la notizia E’ stato ricoverato d’urgenza in terapia intensiva Gaetano Curreri. Il leader degli Stadio nella giornata di ieri, venerdì 30 luglio, era impegnato in un concerto con i Solis String ad Ascoli L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 31 luglio 2021) Il, è stato colto da un improvviso malore mentre era impegnato in un concerto ad Ascoli Piceno: la notizia E’ statoin terapia intensiva. Ilnella giornata di ieri, venerdì 30 luglio, era impegnato in un concerto con i Solis String ad Ascoli L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

MediasetTgcom24 : Malore per Gaetano Curreri degli Stadio: sviene sul palco, ricoverato #gaetanocurreri - Agenzia_Ansa : Il cantante bolognese Gaetano Curreri è ricoverato in terapia intensiva cardiologica ad Ascoli Piceno dopo essere s… - RaiNews : Sarebbe di origine cardiaca il malore accusato ieri sera da #GaetanoCurreri sul finire del concerto che il cantante… - paoloigna1 : 10.'DIMMI CHE NON VUOI MORIRE'- GAETANO CURRERI,Fresu,Casarano@ALBA IN J... - MarinoRouge : Un abbraccio a Gaetano Curreri. Vincerai anche questa battaglia! #GaetanoCurreri -