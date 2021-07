Tennis, Olimpiadi Tokyo: tutta russa la finale di doppio misto. Non c’è spazio per le coppie con Barty e Djokovic (Di venerdì 30 luglio 2021) La finale del doppio misto sarà un affare completamente in mano alla Russia (Comitato Olimpico). Le due coppie formate da Anastasia Pavlyuchenkova e Andrey Rublev e da Elena Vesnina e Aslan Karatsev assicureranno un’altra coppia di medaglie, dando un gran dispiacere ai due numeri 1 del mondo delle classifiche ATP e WTA. Pavlyuchenkova e Rublev battono in rimonta il duo australiano compost da Ashleigh Barty e John Peers. Dopo il primo set perso per 5-7, e spesso passato a rincorrere anche nei game avversari, i russi guadagnano quasi subito due break di vantaggio nel secondo, di cui solo uno viene ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Ladelsarà un affare completamente in mano alla Russia (Comitato Olimpico). Le dueformate da Anastasia Pavlyuchenkova e Andrey Rublev e da Elena Vesnina e Aslan Karatsev assicureranno un’altra coppia di medaglie, dando un gran dispiacere ai due numeri 1 del mondo delle classifiche ATP e WTA. Pavlyuchenkova e Rublev battono in rimonta il duo australiano compost da Ashleighe John Peers. Dopo il primo set perso per 5-7, e spesso passato a rincorrere anche nei game avversari, i russi guadagnano quasi subito due break di vantaggio nel secondo, di cui solo uno viene ...

