Olimpiadi | nuoto | Zazzeri conquista la semifinale dei 50 stile libero

TOKYO ( GIAPPONE ) - Buon tempo per Lorenzo Zazzeri che, con il nono tempo assoluto, si qualifica per le semifinali dei 50 stile libero grazie ad un terzo posto in batteria ( 21"86 ) alle spalle dell'...TOKYO ( GIAPPONE ) - Ottima prestazione per Lorenzo Zazzeri che, con il nono tempo assoluto, si qualifica per le semifinali dei 50 stile libero grazie ad un terzo posto in batteria ( 21"86 ) alle ...Tokyo 2020 nuoto, batterie settima giornata: Paltrinieri in finale nei 1500m, Zazzeri in semifinale nei 50 stile libero ...Il palmares di Federica Pellegrini lascia impallidire la stragrande maggioranza degli atleti i cui nomi sono incisi nella storia di questa specialità o di altre. A 16 anni, alla prima partecipazione a ...