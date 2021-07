Kaio Jorge, il tecnico del Santos: “Ho capito che vuole andarsene, ma bisogna ricompensare il club nel modo giusto” (Di giovedì 29 luglio 2021) Fernando Diniz, allenatore del Santos di Kaio Jorge, ha parlato in conferenza stampa dopo il 4-0 al Juazeirense in Coppa del Brasile, soffermandosi proprio sulla situazione della stellina verdeoro. L’ex calciatore conferma la voglia di partire del classe 2002, ma afferma anche che sarà necessario ricompensare lautamente il club di San Paolo. Ecco un breve estratto delle sue parole. “Ho capito che Kaio Jorge vuole andarsene, ma bisogna ricompensare in modo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 luglio 2021) Fernando Diniz, allenatore deldi, ha parlato in conferenza stampa dopo il 4-0 al Juazeirense in Coppa del Brasile, soffermandosi proprio sulla situazione della stellina verdeoro. L’ex calciatore conferma la voglia di partire del classe 2002, ma afferma anche che sarà necessariolautamente ildi San Paolo. Ecco un breve estratto delle sue parole. “Hoche, main...

