Vaccini covid, Bassetti: “Un bene averli, anche per i bambini” (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Sarà un bene avere un vaccino anti covid a disposizione per tutte le fasce d’età: da 0 a 100 anni. Quindi anche per i bambini. Poi sull’opportunità di usarlo si valuterà. Ma ci sono, purtroppo, alcune categorie di bambini immunodepressi, malati oncologici o chi ha il sistema immunitario che non funziona bene, se questi piccoli dovessero prendere il covid potrebbe essere un problema e avere un vaccino a disposizione può invece aiutarli. bene vengano quindi gli studi che sono in corso e anche la sollecitazione dell’Fda alle aziende per ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Sarà unavere un vaccino antia disposizione per tutte le fasce d’età: da 0 a 100 anni. Quindiper i. Poi sull’opportunità di usarlo si valuterà. Ma ci sono, purtroppo, alcune categorie diimmunodepressi, malati oncologici o chi ha il sistema immunitario che non funziona, se questi piccoli dovessero prendere ilpotrebbe essere un problema e avere un vaccino a disposizione può invece aiutarli.vengano quindi gli studi che sono in corso ela sollecitazione dell’Fda alle aziende per ...

Advertising

marattin : Oggi @sole24ore ci racconta di un’inchiesta della BBC che è interessante approfondire. Un’agenzia di marketing (Faz… - borghi_claudio : Ma cosa possiamo dire a chi già sui giornali di ieri sbavava consigliando i vaccini anche agli under 12? La FDA ame… - borghi_claudio : Questo ragazzo aveva una miocardite. Fa un vaccino che può provocare miocarditi ?? - GuisaTania : @MT_Meli_ Non ho competenze per parlare di sangue immune o meno riguardo l'efficacia della terapia. Certo è che se… - ARIZONA49 : @mcallock @POPOLOdiTWlTTER @rubino7004 Lessi da qualche parte che a Stefano Montanari esperto di nanoparticelle e a… -