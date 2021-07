Olimpiadi, dove vedere Italia-Argentina Volley femminile, streaming gratis e diretta tv Rai 2? (Di mercoledì 28 luglio 2021) Olimpiadi Tokyo 2020, si gioca Italia-Argentina di Volley femminile. Dopo i successi contro Russia e Turchia, le azzurre della pallavolo cercano il tris contro le sudamericane. Il match Italia-Argentina, valido per il quarto turno della Pool B, si gioca nella notte tra mercoledì 28 luglio e giovedì 29 luglio alle ore 2.00 Italiane. Ricordiamo che il torneo olimpico di Volley L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La fiamma olimpica di Tokyo 2020 ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 28 luglio 2021)Tokyo 2020, si giocadi. Dopo i successi contro Russia e Turchia, le azzurre della pallavolo cercano il tris contro le sudamericane. Il match, valido per il quarto turno della Pool B, si gioca nella notte tra mercoledì 28 luglio e giovedì 29 luglio alle ore 2.00ne. Ricordiamo che il torneo olimpico diL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La fiamma olimpica di Tokyo 2020 ...

