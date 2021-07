La politica nel mondo di Ernesto Nathan: "Migliorare la vita delle persone" (Di mercoledì 28 luglio 2021) Leggendo il bel libro di Fabio Martini su “Nathan e l’invenzione di Roma. Il sindaco che cambiò la Città eterna” (Marsilio), è come se si fosse acuita la nostalgia per un tempo che non ho vissuto. Un tempo in cui la politica era, con formula forse banale ma efficace nella sua basica semplicità, cercare di “Migliorare la vita delle persone”. Migliorare, in quel frangente storico del primo Novecento, voleva dire nella Roma di cui Ernesto Nathan divenne illuminato sindaco, abitazioni popolari decenti, il diritto a una scuola pubblica per ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) Leggendo il bel libro di Fabio Martini su “e l’invenzione di Roma. Il sindaco che cambiò la Città eterna” (Marsilio), è come se si fosse acuita la nostalgia per un tempo che non ho vissuto. Un tempo in cui laera, con formula forse banale ma efficace nella sua basica semplicità, cercare di “la”., in quel frangente storico del primo Novecento, voleva dire nella Roma di cuidivenne illuminato sindaco, abitazioni popolari decenti, il diritto a una scuola pubblica per ...

