Advertising

Nicolet04458256 : In Italia : parcheggiatore italiano è un illegale, se lo fa un immigrato no. I rom e i migranti possono circolare c… - Giorno_Milano : Auto, motorini e rifiuti abbandonati Cominciano le pulizie nelle case Aler - genticelaj : RT @sergiogali5: Ricapitolando: Posso recarmi allo stadio con green pass ammassato su autobus, metropolitana, tram, traghetti, aerei, auto… - aammaturo : RT @sergiogali5: Ricapitolando: Posso recarmi allo stadio con green pass ammassato su autobus, metropolitana, tram, traghetti, aerei, auto… - berth_al : Piccola riflessione.. per come guida la gente..per quante auto e motocicli circolano..per quanto corrono i mezzi di… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto motorini

IL GIORNO

Nove veicoli targati, ma in disuso, moto senza targa, oltre a diversi rifiuti abbandonati (materassi, lavatrici, pneumatici, plastica, carta) in via Verdi. Altre seie due moto nelle stesse condizioni, oltre alla presenza di rifiuti ingombranti e a carrelli della spesa dei vicini supermercati in via Turati 40 a Bollate. È il risultato del primo sopralluogo ...... per spostarsi da una frazione all'altra, usano esclusivamentee bici visto che non esistonoche circolano in strada. Dal 7 al 29 agosto, quindi, nessun ciclista non residente potrà ...Nove veicoli targati, ma in disuso, moto senza targa, oltre a diversi rifiuti abbandonati (materassi, lavatrici, pneumatici, plastica, carta) in via Verdi. Altre sei auto e due moto nelle stesse condi ...Incidente lungo la statale adriatica, tre i mezzi coinvolti, tra questi uno scooter, e il centauro trasferito in eliambulanza a Torrette. È un 31enne l’uomo portato all’ospedale dorico, politraumatizz ...