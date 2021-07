Travaglio non si scusa: nuovi insulti a Draghi (Di martedì 27 luglio 2021) Il direttore del Fatto rincara la dose: "Non capisce una mazza né di giustizia né di sanità, ma lui è onnisciente". E fa pure il simpatico: "È nato a Betlemme in una mangiatoia" Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 luglio 2021) Il direttore del Fatto rincara la dose: "Non capisce una mazza né di giustizia né di sanità, ma lui è onnisciente". E fa pure il simpatico: "È nato a Betlemme in una mangiatoia"

Advertising

lapoelkann_ : Travaglio è il signore dei Sith dell’insulto: riesce ad attaccare i vivi, ma non si tira indietro quando c’è da att… - lucatelese : Marco Travaglio ha libertà di opinione, non è eletto, non ha ruoli istituzionali, può dire dei leader politici quel… - TeresaBellanova : Che Travaglio tenti di delegittimare in ogni modo l'azione del Governo Draghi non è una novità. Ma che Leu scelga d… - kantor57 : @Aldebaran_4 @Loops40994697 @geascanca @gadlernertweet @fattoquotidiano le opinioni sono libere, ma è libero anche… - HakulinenMaria : RT @sebmes: “Gli applausi dei presenti fanno sorgere il legittimo dubbio che a quel ramo della sinistra #Travaglio piaccia perché ha la sfr… -