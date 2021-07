Surf | Olimpiadi Tokyo | Bonomelli escluso perché Morais nasconde la sua positività

(Di martedì 27 luglio 2021) Poteva esserci lui nelle acque dia giocarsi un’Olimpiade, invece Angeloè a casa sua, in Costa Rica, a masticare amaro. L’azzurro era la prima riserva per le gare di, ma quando si è liberato un posto ormai era troppo tardi eha dovuto rinunciare. Ma cosa è successo? Molto semplice. Il portoghese Fredericoè risultato positivo al Covid-19 e avesse subito rinunciato alle gare il nostroer avrebbe avuto tutto il tempo di fare il tampone richiesto prima di partire pere raggiungere il Giappone per le gare. Ma ...

Dato il particolare clima di Tokyo, questesono dotate di un centro meteorologico ad ... comeo tiro con l'arco, sono previsti sopralluoghi e briefing con ingegneri e tecnici.Peccato, perché pur avendo strappato il pass in extremis Leo era uno dei nomi più in vista per la prima competizione olimpica del. - -Poteva esserci lui nelle acque di Tokyo a giocarsi un’Olimpiade, invece Angelo Bonomelli è a casa sua, in Costa Rica, a masticare amaro. L’azzurro era la prima riserva per le gare di surf, ma quando s ...Le Olimpiadi di Tokyo 2021 sono iniziate: oggi, martedì 27 luglio, si assegnano altri 22 dei 339 titoli in palio. Gli ori di giornata saranno distribuiti in questi sport: triathlon, surf, tiro a segno ...