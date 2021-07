Pokémon | Netflix prepara la serie tv live-action

Advertising

SerieTvserie : Netflix prepara una serie tv live action dei Pokemon con il produttore di Lucifer - MMastrantuono : RT @tvblogit: Netflix prepara una serie tv live action dei Pokemon con il produttore di Lucifer - tvblogit : Netflix prepara una serie tv live action dei Pokemon con il produttore di Lucifer - pokemoncentral : Netflix è al lavoro su una serie live-action Pokémon. Info su @JohtoWorldIt! - rikcristil : #Netflix al lavoro su una #serietv dei #Pokemon con il co-showrunner di #Lucifer -

Ultime Notizie dalla rete : Pokémon Netflix

SpaceNerd.it

Una serie live - action dei Pokemon è in cantiere su. Il servizio di streaming ha annunciato lo sviluppo del progetto che vedrà Joe Henderson, co - showrunner di Lucifer , in qualità di sceneggiatore e produttore esecutivo . La trama è ancora ...... sarebbe infatti in produzione una nuova serie tv dedicata al mondo dei. A riportare la notizia è Variety , che afferma di aver appreso in esclusiva da fonti affidabili chestarebbe ...