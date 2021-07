Il Paradiso delle Signore 6, il ritorno di Cosimo: possibile indizio su un reggiseno (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo un lungo periodo di assenza, in cui di Alessandro Cosentini non se ne è vista traccia, ecco che l'attore è tornato sul set de Il Paradiso delle Signore. A dare la lieta notizia è stato Alessandro stesso, attraverso il suo profilo ufficiale Instagram. Nel dettaglio, l'attore ha pubblicato una serie di Stories e di immagini in cui lo si intravede dietro le quinte, alle prese con trucco e parrucco. Se nei giorni scorsi erano iniziate a circolare delle voci di corridoio che vedevano il ritorno di Alessandro Cosentini, adesso questo rumors è diventato una gradita certezza. Tuttavia occorrerà attendere ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo un lungo periodo di assenza, in cui di Alessandro Cosentini non se ne è vista traccia, ecco che l'attore è tornato sul set de Il. A dare la lieta notizia è stato Alessandro stesso, attraverso il suo profilo ufficiale Instagram. Nel dettaglio, l'attore ha pubblicato una serie di Stories e di immagini in cui lo si intravede dietro le quinte, alle prese con trucco e parrucco. Se nei giorni scorsi erano iniziate a circolarevoci di corridoio che vedevano ildi Alessandro Cosentini, adesso questo rumors è diventato una gradita certezza. Tuttavia occorrerà attendere ...

