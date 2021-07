Calcio | Cairo | ' fatta offerta importante a Belotti | vediamo che succede'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 luglio 2021) Bressanone, 27 lug. -(Adnkronos) - "Ora è in vacanza, quando tornerà parleremo con lui. Al momento lasciamolo tranquillo. Gli abbiamo fatto un'moltoper le nostre casse, dopodiché se non accetta l'valuteremo altre cose". Il presidente del Torino Urbanosi esprime così in merito al rinnovo di contratto dell'attaccante Andrea. "Non mi piace fare trattative sui giornali, ma dico che si èun'cosa, abbiamo davanti un mese per chiudere o per fare ...