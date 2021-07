Beach volley | Olimpiadi Tokyo Rossi Carambula battuti all’esordio da Gibb Bourne

(Di domenica 25 luglio 2021) Inizia in salita l’avventura di Enricoe Adriannel torneo olimpico di. la coppia azzurra si deve fermare subito contro il binomio statunitense nato per l’occasione e composto dache ha preso il posto di Trevor Crabb, fermato dal Covid. Gli statunitensi non sembrano avere avuto contraccolpi da questa novità, del resto si conoscono benissimo ed hanno superato 2-0 la coppia italiana apparsa meno brillante rispetto a tre mesi fa quando aveva conquistato la qualificaizone olimpica a furia di quarti posti nel World Tour. Poco efficace a muro e in ...

Ultime Notizie dalla rete : Beach volley

Esordio negativo per la coppia femminile Menegatti - Toth. Le azzurre hanno perso la prima partita del girone E contro la formazione russa con i parziali di 21 - 18 e 21 - 15. Verso l'...- Femminile MENEGATTI/ORSI TOTH - Kholomina/Makroguzova (ROC) 0 - 2 (18 - 21, 15 - 21) .................................................- Maschile LUPO/NICOLAI - Thole/...Tokyo, 25 lug. - (Adnkronos) - La giornata di beach volley maschile ai Giochi di Tokyo si chiude con una sconfitta per l'Italia. La coppia azzurra Carambula e Rossi è stata battuta in 2 set dagli ...Inizia in salita l'avventura di Enrico Rossi e Adrian Carambula nel torneo olimpico di beach volley. la coppia azzurra si deve fermare subito contro il binomio statunitense nato per l'occasione e comp ...