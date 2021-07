Chi è Mariangela Zappia | prima ambasciatrice d’Italia negli Usa

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 8 luglio 2021) È la prima ambasciatrice d’Italia a Washington: Mariangela Zappia ha cominciato la sua missione all’inizio del mese. «È con emozione ed orgoglio che assumo l’incarico negli Stati Uniti, un Paese a cui ci lega un’amicizia straordinaria e profonda», ha spiegato in un videomessaggio su YouTube. «Da alleati, Italia e Stati Uniti lavorano fianco a fianco per proteggere pace e sicurezza nel mondo, per contrastare la pandemia e i cambiamenti climatici, per promuovere i diritti universali e l’uguaglianza di genere, per garantire i valori su cui si fondano le nostre bellissime democrazie». https://www.youtube.com/watch?v=Qx0_CsMqmBU&ab_channel=ItalyinUS