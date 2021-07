Moby e Tirrenia ammesse alla procedura concordataria dal Tribunale di Milano. Collegamenti navali garantiti (Di lunedì 5 luglio 2021) Piccoli passi in avanti nell’intricata vicenda di Moby e Tirrenia (oggi Compagnia Italiana di Navigazione). I due gruppi navali dell’armatore Vincenzo Onorato versano da tempo in condizioni prefallimentari ma oggi il Tribunale ha ammesso sia Compagnia Italiana di Navigazione sia Moby alla procedura concordataria proposte dalle due impresa. Cin, si legge in una nota, “dopo aver superato il periodo di emergenza Covid19, grazie ad un focus sui ricavi e sulla marginalità, proseguirà in continuità il suo piano industriale e commerciale che ha già ottenuto un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Piccoli passi in avanti nell’intricata vicenda di(oggi Compagnia Italiana di Navigazione). I due gruppidell’armatore Vincenzo Onorato versano da tempo in condizioni prefallimentari ma oggi ilha ammesso sia Compagnia Italiana di Navigazione siaproposte dalle due impresa. Cin, si legge in una nota, “dopo aver superato il periodo di emergenza Covid19, grazie ad un focus sui ricavi e sulla marginalità, proseguirà in continuità il suo piano industriale e commerciale che ha già ottenuto un ...

