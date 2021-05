Vaccini; quattro dosi a una donna di Livorno. Secondo caso in Toscana. Figliuolo: «Errore umano» (Di martedì 18 maggio 2021) A una donna di 60 anni di Livorno sono state iniettate 4 dosi di vaccino, invece di una come da protocollo, al Modigliani forum. E' il Secondo caso di sovradosaggi in Toscana. E la notizia viene fuori proprio nel giorno della visita del generale Figliuolo a Firenze e Siena L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 18 maggio 2021) A unadi 60 anni disono state iniettate 4di vaccino, invece di una come da protocollo, al Modigliani forum. E' ildi sovradosaggi in. E la notizia viene fuori proprio nel giorno della visita del generalea Firenze e Siena L'articolo proviene da Firenze Post.

