Sbarchi, la Sea Eye tedesca fa rotta verso l'Italia. Malta risponde picche e la Germania tace (Di martedì 18 maggio 2021) Nuovo pressing sulle nostre coste. Le Ong continuano a sfidare i confini italiani. La Sea Eye 4, nave battente bandiera tedesca, con a bordo oltre 400 immigrati, sta facendo rotta verso la Sicilia. Nessuno dei 6 'salvataggi" nel Mediterraneo è avvenuto in zona Sar italiana. Ma in acque libiche e maltesi. Eppure l'imbarcazione della Ong tedesca chiede alla nostra Guardia Costiera di prendere il controllo del coordinamento. Malta non ne vuol sapere. E ancora una volta ha sbarrato i suoi porti. La Sea Eye fa rotta verso l'Italia dopo il no di Malta "L'isola ha respinto la richiesta di porto sicuro. E invoca la responsabilità con lo Stato di bandiera. E il porto di origine di Ratisbona". Così via social Gorden Isler, executive board di ...

