Il romanzo sull’organizzazione che voleva riportare in vita il nazismo

(Di martedì 18 maggio 2021) Sebbene sia nella natura del mercoledì arrivare sempre a cose già iniziate, Vera sentiva che quel mercoledì avrebbe fatto eccezione: un incipit, non un semplice paragrafo di passaggio. Aveva la sensazione, inspiegabile eppure palpabile, che la nebbia avrebbe cominciato a diradarsi. Aveva ripensato più volte al modo decisamente inconsueto nel quale l’avvocato Jäger si era messo in contatto con lei. Di solito, era lei a dare la caccia alle sue fonti: non viceversa. Perlopiù, anzi, loro facevano di tutto per non farsi stanare. Raramente le domande che era costretta a fare risultavano innocue e decidere di rispondere, significava inebilmente esporsi a qualche rischio. Una parola sbagliata, poteva avere conseguenze piuttosto serie; due, potevano rivelarsi pericolose; tre, mortali. Non tutti amano leggere il proprio nome sui giornali. Il fatto, quindi, che, tra mille ...