Gianni Morandi si vaccina contro il Covid (Di martedì 18 maggio 2021) Gianni Morandi si è vaccinato contro il Covid e ha condiviso lo scatto con i followers. «Finalmente!», si legge nella didascalia perché il cantante ha dovuto aspettare prima di ricevere la prima dose, nonostante l'età, a causa del brutto incidente in cui è rimasto coinvolto circa due mesi fa. L'artista ha riportato delle gravi ustioni

