Arriva da Roma il nuovo prefetto di Ancona | è Darco Pellos | ha combattuto la mafia in Sicilia

Advertising

ItaliaViva : Amministrative, @Ettore_Rosato : 'Scommettiamo che il Pd a Roma non arriva neanche al ballottaggio?'… - fabrizia_alb : RT @Luca_15_5: ?????????????? ?????????????? ???????????????? ???????? ???? ???????? ???? ????????????????! 3 anni vaccinata, sterilizzata, chippata, ???????????????????? ?????? ???? ?????????????? ,meg… - LucillaGiannot1 : RT @Luca_15_5: ?????????????? ?????????????? ???????????????? ???????? ???? ???????? ???? ????????????????! 3 anni vaccinata, sterilizzata, chippata, ???????????????????? ?????? ???? ?????????????? ,meg… - funkbit85 : RT @Luca_15_5: ?????????????? ?????????????? ???????????????? ???????? ???? ???????? ???? ????????????????! 3 anni vaccinata, sterilizzata, chippata, ???????????????????? ?????? ???? ?????????????? ,meg… - Luca_15_5 : RT @Luca_15_5: ?????????????? ?????????????? ???????????????? ???????? ???? ???????? ???? ????????????????! 3 anni vaccinata, sterilizzata, chippata, ???????????????????? ?????? ???? ?????????????? ,meg… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Roma

RomaToday

" Il coprifuoco ha le ore contate. "Grazie alle misure adottate, alla cautela della stragrande ... Soddisfazione per le nuove regoledalle forze di centrodestra: "Il coprifuoco si sposta ...ANCONA - A un mese e mezzo dal congedo di Antonio D'Acunto, il capoluogo ha un nuovo prefetto: è Darco Pellos, 61 anni, nato a Solothurn, in Svizzera, ma urbinate d'adozione.da, dove negli ultimi due anni ha guidato la direzione centrale per le risorse umane presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. È stato ...Alla squadra di Ganz basta il pareggio senza reti contro il Sassuolo per festeggiare lo storico traguardo: fra le due squadre infatti restano tre i punti di distacco, ma le rossonere hanno a loro ...ANCONA - A un mese e mezzo dal congedo di Antonio D’Acunto, il capoluogo ha un nuovo prefetto: è Darco Pellos, 61 anni, nato a Solothurn, in Svizzera, ma urbinate ...