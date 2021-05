Terence Hill chiama Haaland: «Sono orgoglioso. Ti auguro il meglio» – VIDEO (Di lunedì 17 maggio 2021) Terence Hill si è complimentato con il Borussia Dortmund per la vittoria della Coppa di Germania: messaggio speciale per Erling Haaland – VIDEO Ai festeggiamenti per la vittoria della Coppa di Germania da parte del Borussia Dortmund si è unito anche Terence Hill. L’attore italiano ha ricevuto in dono la maglia autografato di Erling Haaland e ha dedicato un VIDEOmessaggio al club tedesco. «Ciao Haaland, ciao Dortmund. Grazie per questo bellissimo regalo, ne Sono orgoglioso. Haaland, sei davvero il migliore. Grazie per tutti i tuoi gol, grazie per la doppietta contro il Lipsia. Vi auguro il meglio». Terence ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 maggio 2021)si è complimentato con il Borussia Dortmund per la vittoria della Coppa di Germania: messaggio speciale per ErlingAi festeggiamenti per la vittoria della Coppa di Germania da parte del Borussia Dortmund si è unito anche. L’attore italiano ha ricevuto in dono la maglia autografato di Erlinge ha dedicato unmessaggio al club tedesco. «Ciao, ciao Dortmund. Grazie per questo bellissimo regalo, ne, sei davvero il migliore. Grazie per tutti i tuoi gol, grazie per la doppietta contro il Lipsia. Viil»....

cmdotcom : Terence Hill tifoso 'giallonero': il messaggio per Haaland e il Borussia Dortmund, FOTO - Cate_gorica : RT @PeChiaramonte: Terence Hill su una Harley che ringrazia Haaland per la maglia autografata è senza dubbio la cosa più bella che vedrete… - r_robertaa : raga sto morendo siamo tutti triggerati dal video di Terence Hill che fa i complimenti al bvb AHAHHAHA questo è il twitter che mi piace ?????? - MlCH_95 : @blancy23 In Germania Bud Spencer e Terence Hill sono tipo delle divinità, più che in Italia - TuttoMercatoWeb : Il Borussia Dortmund festeggia con Terence Hill: 'Grazie per la maglia, Haaland il migliore' -

