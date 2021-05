San Basilio, arriva la palestra sociale per i giovani: “Un’alternativa alla strada e all’illegalità” (Di lunedì 17 maggio 2021) arriva una palestra sociale per i giovani nel quartiere di San Basilio, sorgerà in un immobile di proprietà di Roma Capitale e avrà lo scopo di creare un centro di aggregazione per i ragazzi, legale e sociale. Questa mattina la sindaca di Roma Virginia Raggi ha consegnato il locale alle Fiamme Oro della Polizia di Stato, a seguito dell’accordo firmato lo scorso gennaio da Roma Capitale e Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L’immobile di via Tranfo 28/30, con il prezioso intervento dell’Opera Don Giustino Onlus, verrà trasformato in una palestra della sezione giovanile di pugilato del gruppo sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro, aperta ai giovani del quartiere. Un nuovo luogo di sport e di aggregazione, un presidio di legalità ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 maggio 2021)unaper inel quartiere di San, sorgerà in un immobile di proprietà di Roma Capitale e avrà lo scopo di creare un centro di aggregazione per i ragazzi, legale e. Questa mattina la sindaca di Roma Virginia Raggi ha consegnato il locale alle Fiamme Oro della Polizia di Stato, a seguito dell’accordo firmato lo scorso gennaio da Roma Capitale e Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L’immobile di via Tranfo 28/30, con il prezioso intervento dell’Opera Don Giustino Onlus, verrà trasformato in unadella sezionele di pugilato del gruppo sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro, aperta aidel quartiere. Un nuovo luogo di sport e di aggregazione, un presidio di legalità ...

