Doc – Nelle Tue Mani 2: al via le riprese (foto) (Di lunedì 17 maggio 2021) Luca Argentero - Doc Il dottor Andrea Fanti è pronto a ritornare in corsia. Sono infatti cominciate oggi le riprese della seconda stagione di Doc – Nelle Tue Mani, la fiction di Rai1, campione d’ascolti, con protagonista Luca Argentero nei panni dello “smemorato” primario. Tra conferme e addii, nei nuovi episodi, in onda probabilmente tra il 2021 e il 2022, entrerà a far parte del cast anche l’ex Miss Italia Giusy Buscemi, volto celebre di fiction di successo tra cui Il Paradiso delle Signore, in versione prime time, e Un Passo Dal Cielo 6 – I Guardiani. Seguita da oltre 7 milioni di telespettatori, la prima stagione della fiction Lux Vide si era conclusa con diversi punti interrogativi: ad esempio, Giulia Giordano (Matilde Gioli), stanca dell’amore professato da Andrea per l’ex moglie Agnese (Sara Lazzaro), aveva chiesto ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 17 maggio 2021) Luca Argentero - Doc Il dottor Andrea Fanti è pronto a ritornare in corsia. Sono infatti cominciate oggi ledella seconda stagione di Doc –Tue, la fiction di Rai1, campione d’ascolti, con protagonista Luca Argentero nei panni dello “smemorato” primario. Tra conferme e addii, nei nuovi episodi, in onda probabilmente tra il 2021 e il 2022, entrerà a far parte del cast anche l’ex Miss Italia Giusy Buscemi, volto celebre di fiction di successo tra cui Il Paradiso delle Signore, in versione prime time, e Un Passo Dal Cielo 6 – I Guardiani. Seguita da oltre 7 milioni di telespettatori, la prima stagione della fiction Lux Vide si era conclusa con diversi punti interrogativi: ad esempio, Giulia Giordano (Matilde Gioli), stanca dell’amore professato da Andrea per l’ex moglie Agnese (Sara Lazzaro), aveva chiesto ...

