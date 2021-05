Coprifuoco alle 23 e centri commerciali aperti nel weekend. Ecco le misure del nuovo decreto (Di lunedì 17 maggio 2021) Diverse le novità contenute nel testo che entrerà subito in Gazzetta. La riapertura delle palestre sarebbe stata anticipata al 24 maggio così come quella dei parchi tematici al 15 giugno. Ristoranti ... Leggi su cronachefermane (Di lunedì 17 maggio 2021) Diverse le novità contenute nel testo che entrerà subito in Gazzetta. La riapertura delle palestre sarebbe stata anticipata al 24 maggio così come quella dei parchi tematici al 15 giugno. Ristoranti ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH ++ Draghi alla cabina di regia: 'Coprifuoco spostato alle 23, sarà eliminato dal 21/6' ++ #ANSA - Agenzia_Ansa : Coprifuoco spostato alle ore 23 a stretto giro. Poi dal 7 giugno via al coprifuoco a partire dalle 24. Sarebbe ques… - rtl1025 : ?? #Coprifuoco spostato alle ore 23 a stretto giro. Poi dal 7 giugno via al coprifuoco a partire dalle 24. E' questa… - GiorgicMazzotta : Il passaggio del #coprifuoco dalle 22 alle 23 per me ha lo stesso appeal che una bistecca alla fiorentina esercita su una persona vegana. - Monica2738 : RT @claudio_2022: L'Italia riparte col coprifuoco alle 23. Ecco il timing delle riaperture Ma che minchia serve un'ora prima, un'ora dopo.… -