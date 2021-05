Calciomercato Juventus | spunta un nome nuovo per la panchina | i dettagli

(Di lunedì 17 maggio 2021) Nel casting per trovare il sostituto di Andrea Pirlo sulladellauna sorpresa si tratta del tecnico del Napoli Rino Gattuso: idel clamoroso gossip di. I clamorosi sviluppi di classifica del fine settimana appena trascorso hanno rimesso laprepotentemente in corsa per la qualificazione alla Champions League 2021-2022. Ma nonostante questo il destino di Andrea Pirlo sembra comunque segnato. La decisione da parte del Club guidato da Andrea Agnelli è stata presa da qualche settimana e si basa su due fattori decisivi. Il primo, il calcio delladi Pirlo è meno brillante di quello che ci si attendeva. Tanto da far rimpiangere il gioco di Sarri e perfino quello ...

Come parte di questa strategia, abbiamo investito per molti anni in tre grandi squadre di calcio quotate in borsa: Celtic,e Manchester United, nei nostri conti globali e britannici. [&...Commenta per primo Che futuro per Cristiano Ronaldo ? Con o senza Champions? È la domanda più importante che tutti i tifosi dellasi stanno facendo in queste frenetiche settimane di fine campionato. Il futuro dell'asso portoghese è sicuramente elemento di discussione e, a maggior ragione ora che un video pubblicato da ...Marcelo Brozovic non ha davvero sopportato l’arbitraggio di Juventus-Inter e nel corso della giornata di ieri non le ha mandate a dire ...Un muro, Rrahmani, l'uomo in più, Rrahmani. E' su di lui che Milenkovic commette il fallo da rigore da cui nasce l'1-0 di Insigne.