Calciomercato | Gosens è molto vicino a lasciare l’Atalanta | la situazione

(Di lunedì 17 maggio 2021) La super Atalanta di Gasperini che ha appena ottenuto ancora una volta la qualificazione in Champions League potrebbe essere colpita, questa estate, da una cessione illustre. Èvicina infatti la partenza nel prossimodi Robin, con l’ultima rocambolesca vittoria esterna per 4-3 contro il Genoa, ha conquistato la qualificazione in Champions League per il terzo anno di fila. Una macchina perfetta quella di Gasperini, che però a partire dalla prossima stagione potrebbe perdere uno dei suoi ingranaggi più importanti. Stiamo parlando di Robin, seguito da tantissime squadre tra cui la Juventus.cerca già un sostituto Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, ...

Advertising

zazoomblog : Calciomercato Atalanta – Gosens sempre più vicino all’addio - #Calciomercato #Atalanta #Gosens - PianetaMilan : #Calciomercato @Atalanta_BC – #Gosens sempre più vicino all’addio - fantapiu3 : #SerieA, #GenoaAtalanta, soliti #Zapata, #Gosens e #Malinovsky, #Pandev e #Shomurodov non bastano, le #pagelle… - sportli26181512 : Atalanta, già scelto il sostituto di Gosens: Un piede lontano da Bergamo: Robin Gosens può lasciare l'Atalanta in e… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Juve, Gosens sempre più verso l'addio all'Atalanta: i bergamaschi hanno già pronto il sostituto -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Gosens

Calciomercato.com

E invece, di nuovo, distrazioni e regali: Djimsiti,e Pessina tra l'altro, tre dei migliori in campo di sempre i benefattori. L'attenzione non basta mai, perché nessuno può fare del male a ...6,5: undicesimo centro stagionale per il tedesco che questa volta ci mette la testa. Numeri da bomber per uno che, in teoria, di mestiere farebbe l'esterno di centrocampo. Ingenuo nel salto a ...Se uno tra Muriel o Ilicic dovesse lasciare Bergamo, più probabile lo sloveno, il suo posto potrebbe essere preso da Jeremie Boga del Sassuolo, con Lammers sempre in uscita Dopo la terza qualificazion ...: a ravvivare la partita è Shomurodov, appena entrato, bravo a sfruttare l'errore di Djimsiti rubando palla al limite dell'area e battendo Gollini con il sinistro. Ma la 'sentenza' arriva da Erlic, ch ...