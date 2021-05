Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, adesso parla Roberta Termali: ”Lei struccata è una bimba, sono affiatati” (Di sabato 15 maggio 2021) La bellissima storia d’amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò continua a gonfie vele. Da quando è terminato il GF Vip 5, i due hanno preso in mano le redini della loro frequentazione, prontissimi a conoscersi più a fondo e a voler costruire qualcosa insieme di davvero importante. Questa loro relazione sta convincendo al massimo i Fan “Zengavò“. Ed hanno convinto anche Roberta Termali la mamma di Andrea Zenga. Roberta Termali parla di Rosalinda Cannavò Tramite una diretta social fatta poco tempo fa, Roberta Termali ha parlato della bellissima coppia formata proprio da suo figlio ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 15 maggio 2021) La bellissima storia d’amore tracontinua a gonfie vele. Da quando è terminato il GF Vip 5, i due hanno preso in mano le redini della loro frequentazione, prontissimi a conoscersi più a fondo e a voler costruire qualcosa insieme di davvero importante. Questa loro relazione sta convincendo al massimo i Fan “vò“. Ed hanno convinto anchela mamma didiTramite una diretta social fatta poco tempo fa,hato della bellissima coppia formata proprio da suo figlio ...

Advertising

TenaceMente_com : RT @TenaceMente_com: #RosalindaCannavò mostra la nuova casa a #Milano: nido d’amore! VIDEO: - CamShepard6 : Petola si è ridotta se stessa solo alla ship perché poteva dire che il momento più bello è stato lasciare il nome d… - crenthe : Listen to 'Rosalinda Cannavò | Intervista' by Radio Smeraldo via #spreaker - LetteraA16 : RT @RadioSmeraldo: ?? PODCAST IN DIRETTA: Rosalinda Cannavò | Intervista su @Spreaker #aduadelvesco #andreazenga #gfvip #rosalindacannavo #z… - RadioSmeraldo : ?? PODCAST IN DIRETTA: Rosalinda Cannavò | Intervista su @Spreaker #aduadelvesco #andreazenga #gfvip… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Luca Ward, la malattia della figlia l'ha cambiato: ' Sono diverso adesso' GUARDA QUI>>> Rosalinda Cannavò annuncia: "Quasi tre.." e il web impazza Luca Ward: il racconto commovente sulla figlia GUARDA QUI>>> Trionfa l'esordio su Netflix di Halston: l'autentica serie tv per ...

Rosalinda Cannavò annuncia: 'Quasi tre..' e il web impazza Procede a gonfie vele la love story tra l'attrice siciliana e il figlio dell'ex portiere della Nazionale e lei fa un annuncio inaspettato ai suoi fans.

Rosalinda Cannavò annuncia: “Quasi tre..” e il web impazza Yeslife GUARDA QUI>>>annuncia: "Quasi tre.." e il web impazza Luca Ward: il racconto commovente sulla figlia GUARDA QUI>>> Trionfa l'esordio su Netflix di Halston: l'autentica serie tv per ...Procede a gonfie vele la love story tra l'attrice siciliana e il figlio dell'ex portiere della Nazionale e lei fa un annuncio inaspettato ai suoi fans.