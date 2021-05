Offerta Lavoro OSS RSA Torino provincia: ecco come candidarsi! (Di sabato 15 maggio 2021) Offerta di Lavoro per OSS in RSA nella provincia di Torino: ecco come fare per candidarsi! EUROTREND ASSISTENZA cerca con urgenza OSS da assumere presso le nostre case di riposo in provincia di Torino. Requisiti: Attestato da OSS. Le strutture si trovano nei Comuni di San Benigno Canavese, Sciolze e Carmagnola. Per candidarsi inviare il proprio CV a email protected Inserimento annuncio 15.05.2021 Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021)diper OSS in RSA nelladifare perEUROTREND ASSISTENZA cerca con urgenza OSS da assumere presso le nostre case di riposo indi. Requisiti: Attestato da OSS. Le strutture si trovano nei Comuni di San Benigno Canavese, Sciolze e Carmagnola. Per candidarsi inviare il proprio CV a email protected Inserimento annuncio 15.05.2021 Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

PaolaSimonin : RT @Valenti63339244: Dal microfono dell'iper dove lavoro, apprendo che non è consentito acquistare materiale elettronico, perché lo store d… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro collaboratore: SI RIAPRONO LE SELEZIONI: assumiamo collaboratori per promuovere i nostri corsi per l… - mirkopioltini74 : RT @cosimoamato_: I lavoratori stagionali non vogliono lavorare, preferiscono stare sul divano e prendere il reddito di cittadinanza, dicon… - Incarriera : GEOMETRA DI CANTIERE NORD ITALIA - DIRETTORE DI CANTIERE EDILIZIA PRIVATA - Dario_VdA : RT @cosimoamato_: I lavoratori stagionali non vogliono lavorare, preferiscono stare sul divano e prendere il reddito di cittadinanza, dicon… -