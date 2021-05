La Superlega sarebbe servita solo ai ricavi dei top club, non certo alla ‘famiglia del calcio’ (Di sabato 15 maggio 2021) Il progetto della Superlega, lanciato da 12 importanti club europei il 18 aprile scorso, sembrava fosse naufragato dopo pochi giorni a seguito delle pesanti critiche. Nove squadre si sono nel frattempo ritirate, ma le tre società promotrici (Juventus, Real Madrid, Barcellona) continuano a sostenerlo. Si rischia una lunga disputa che probabilmente sfocerà nelle aule dei tribunali; il sistema-calcio, già pressato da innumerevoli problemi, ne esce con un’immagine ancor più negativa. Il comunicato del 7 maggio da parte dei tre club rimarca che il progetto è stato “concepito con l’obiettivo di fornire soluzione alla situazione insostenibile che la famiglia calcio sta vivendo” mostrando una profonda preoccupazione per “l’attuale situazione economica”. Il progetto punta l’attenzione sulla questione dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Il progetto della, lanciato da 12 importantieuropei il 18 aprile scorso, sembrava fosse naufragato dopo pochi giorni a seguito delle pesanti critiche. Nove squadre si sono nel frattempo ritirate, ma le tre società promotrici (Juventus, Real Madrid, Barcellona) continuano a sostenerlo. Si rischia una lunga disputa che probabilmente sfocerà nelle aule dei tribunali; il sistema-calcio, già pressato da innumerevoli problemi, ne esce con un’immagine ancor più negativa. Il comunicato del 7 maggio da parte dei trerimarca che il progetto è stato “concepito con l’obiettivo di fornire soluzionesituazione insostenibile che la famiglia calcio sta vivendo” mostrando una profonda preoccupazione per “l’attuale situazione economica”. Il progetto punta l’attenzione sulla questione dei ...

Advertising

ZZiliani : Ho stabilito il record del mondo di insulti ricevuti (al 90% dallo squisito mondo #Juventus) quando nei giorni dell… - capuanogio : #Gravina: 'Se la #Juventus non rispetta le regole sarà fuori anche per noi. Al momento dell'iscrizione al prossimo… - VitaInnamorato : RT @ilfattoblog: La #Superlega sarebbe servita solo ai ricavi dei top club, non certo alla ‘famiglia del calcio’ [LEGGI] @Devescovi_frank… - OmarSarcinella : RT @ilfattoblog: La #Superlega sarebbe servita solo ai ricavi dei top club, non certo alla ‘famiglia del calcio’ [LEGGI] @Devescovi_frank… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: La #Superlega sarebbe servita solo ai ricavi dei top club, non certo alla ‘famiglia del calcio’ [LEGGI] @Devescovi_frank… -