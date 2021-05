Il monologo di Crozza sull’Italia che cade a pezzi | “Dal Friuli alla Sicilia viadotti a rischio E i politici vogliono fare il ponte sullo Stretto”

(Di sabato 15 maggio 2021) Nella nuova puntata di Fratelli di, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, Mauriziosi sofferma sulle pessime condizioni delle infrastrutture in Italia per poi concludere: “Come fai poi a dire ‘venite in Italia’ che se ti va bene ti fai un Sestri Levante-Genova senza un bungee-jumping. Ora in questo contesto agghiacciante e pericolante il sottosegretario alle Infrastrutture dei 5 stelle vuoleil. Sia chiaro io non ho niente contro le infrastrutture, soprattutto al Sud che ne ha tanto bisogno, dico solo che forse prima dovremmo provare a tenere in piedi quelle che ci sono già”. “Live streaming ed episodi completi solo su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

GENOVA - 'Come ligure, ho tante cose da dire. Diventiamo una riserva come i Sioux' . Così, poco dopo le 22 di venerdì sera, esplode come una fucilata al Paese, ildi Maurizio, sul canale 9 della tv, all'interno del suo storico programma di successo 'Fratelli di'. L'artista genovese, giostrando fra le sublimi imitazioni di De Luca e Zaia , ...Tuttavia, hanno fatto discutere per il lorosul politicamente corretto e le parole sul gay ... Su Nove Fratelli di1.272.000 (5%). IN AGGIORNAMENTO Condividi: Twitter Facebook Like this: ...GENOVA - “Come ligure, ho tante cose da dire. Diventiamo una riserva come i Sioux”. Così, poco dopo le 22 di venerdì sera, esplode come una fucilata al Paese, il monologo di Maurizio Crozza, sul canal ...Nella nuova puntata di “Fratelli di Crozza”, in onda tutti i venerdì in prima serata sul NOVE, Maurizio Crozza si sofferma sulle pessime condizioni delle infrastrutture in Italia per poi concludere: “ ...