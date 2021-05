Tendenza estate: i mille volti della camicia bianca (Di venerdì 14 maggio 2021) Life&People.it Le tendenze moda per questa estate 2021 confermano il grande evergreen di sempre, la camicia bianca. La blusa candida, possibilmente di taglio maschile è il caposaldo del guardaroba di questa stagione, perfetta con tutto, al pari di una pagina bianca. Oversize, con il colletto inamidato, da rubare al vostro compagno o fratello, celebra il Dna minimalista e il taglio super basic. Capo iconico e unisex da molto prima che la moda virasse verso la dimensione genderless è stata la seconda pelle per una schiera di “divine” immortali. Dalla sofisticata Coco Chanel che fu la prima e la elevò a mito, all’anticonformista Katharine Hepburn fino a Audrey Hepburn che la indossava spesso annodata per mostrare la sua vita sottile. Moltissime star come Marlene Dietrich si sono fatte fotografare vestite con una ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 14 maggio 2021) Life&People.it Le tendenze moda per questa2021 confermano il grande evergreen di sempre, la. La blusa candida, possibilmente di taglio maschile è il caposaldo del guardaroba di questa stagione, perfetta con tutto, al pari di una pagina. Oversize, con il colletto inamidato, da rubare al vostro compagno o fratello, celebra il Dna minimalista e il taglio super basic. Capo iconico e unisex da molto prima che la moda virasse verso la dimensione genderless è stata la seconda pelle per una schiera di “divine” immortali. Dalla sofisticata Coco Chanel che fu la prima e la elevò a mito, all’anticonformista Katharine Hepburn fino a Audrey Hepburn che la indossava spesso annodata per mostrare la sua vita sottile. Moltissime star come Marlene Dietrich si sono fatte fotografare vestite con una ...

