"Fondamentale per il recupero della mano". Gianni Morandi, il calvario dopo l'ustione: una decisione radicale (Di venerdì 14 maggio 2021) Il percorso di recupero si sta rivelando più difficile del previsto. dopo l'incidente domestico che gli ha provocato diverse ustioni su braccia e gambe, Gianni Morandi fa sapere che dovrà indossare un tutore per tornare a usare la mano destra. Oltre alla necessaria attività di riabilitazione. L'artista, in particolare, ha condiviso uno scatto su Instagram con il tecnico che lo sta aiutando in questo periodo, mettendo in mostra il tutore che dovrà indossare per recuperare al 100 per cento. Nella didascalia ha scritto: "Nicola, tecnico ortopedico, mi prepara un palmare, Fondamentale per il recupero della mano destra". Subito dopo l'incidente, che si è verificato a inizio marzo mentre ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Il percorso disi sta rivelando più difficile del previsto.l'incidente domestico che gli ha provocato diverse ustioni su braccia e gambe,fa sapere che dovrà indossare un tutore per tornare a usare ladestra. Oltre alla necessaria attività di riabilitazione. L'artista, in particolare, ha condiviso uno scatto su Instagram con il tecnico che lo sta aiutando in questo periodo, mettendo in mostra il tutore che dovrà indossare per recuperare al 100 per cento. Nella didascalia ha scritto: "Nicola, tecnico ortopedico, mi prepara un palmare,per ildestra". Subitol'incidente, che si è verificato a inizio marzo mentre ...

