Chi l'ha visto?, colpo di scena in diretta. L'avvocato di Piera Maggio: «È arrivata una lettera anonima». Cosa è successo (Di giovedì 13 maggio 2021) Denise Pipitone, L'avvocato Giacomo Frazzitta rivela a 'Chi l'ha visto?': «Ho ricevuto una lettera anonima con informazioni importanti». Il legale di Piera Maggio, mamma di Denise, pur non rivelando il contenuto della lettera anonima ricevuta, ha spiegato alla conduttrice Federica Sciarelli: «Ringrazio chi ce l'ha inviata, ci sono informazioni molto importanti, ma lo invito a fare uno sforzo ulteriore e a mettersi in contatto con noi». Nel corso della trasmissione si è parlato poi del sopralluogo effettuato dai carabinieri dopo la scomparsa di Denise, all'interno dell'edificio in cui viveva Anna Corona, ma in un appartamento diverso da quello abitato dalla donna insieme alle figlie avute dall'ex marito Piero ...

