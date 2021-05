Vaccino Covid per gli over 40 da lunedì, Figliuolo dà il via libera alle Regioni (Di mercoledì 12 maggio 2021) Da lunedì le Regioni italiane potranno aprire alle vaccinazioni Covid degli over 40. Il commissario per l’emergenza, Francesco Figliuolo, lancia lo sprint della campagna in vista dell’estate, confortato... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 12 maggio 2021) Daleitaliane potranno aprirevaccinazionidegli40. Il commissario per l’emergenza, Francesco, lancia lo sprint della campagna in vista dell’estate, confortato...

Advertising

riotta : Il sito ufficiale Usa @CDCgov raccomanda tre settimane di distanza tra la prima e la seconda dose del vaccino… - gualtierieurope : È arrivato il mio turno e oggi ho fatto il #vaccino. Grazie alle operatrici e agli operatori sanitari, a tutto il n… - Agenzia_Italia : Studi su Sputnik fatti a San Marino: 'Efficacia vicina al 100% e reazioni avverse pari a zero' - a_meluzzi : RT @noitre32: “Bambini usati per sperimentazioni vaccino Covid: dobbiamo opporci!” ? Alterio presenta la moratoria - barbaro_simone : RT @GiacomoGorini: Dichiaro di avere partecipato alla ricerca, in ambito universitario, dell'unico vaccino contro il COVID-19 venduto a pre… -