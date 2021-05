Coppa di Francia 2020 2021 | il Psg batte il Montpellier ai rigori e vola in finale

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Psgilin semididiindel torneo. I parigini si portano due volte avanti con una doppietta di Mbappé, che va a segno prima al 10? e al 50?. I padroni di casa pareggiano prima allo scadere del primo tempo con Laborde al 45?. All’83’ è poi bomber Delort a segnare il 2-2 che porta il match ai. Isti delle due formazioni sono pressoché perfetti, infatti si va ad oltranza sul 5-5. Al sesto rigore, arriva l’errore di Sambia per il, che manca lo specchio della porta. Il rigore decisivo è realizzato da Moise Kean, per il 5-6. In, i parigini troveranno uno ...

sportface2016 : #CoupedeFrance, il #Psg batte il #Montpellier ai rigori e vola in finale: rigore decisivo di Kean - ValerioMoggia : Il #PSG - fuori dalla Champions, molto vicino a perdere il campionato - vince solo al sesto calcio di rigore contro… - betta941 : RT @JulianRoss79: Il Maestro Pochettino forse riesce nell'impresa di perdere anche la Coppa di Francia col Montpellier. Triplete tipo il Ba… - interxlauti : Intanto Kean manda ai rigori il psg in finale di coppa di francia ???????? - parissgitalia : Sequenza perfetta! I nostri ragazzi la spuntano ai calci di rigore e conquistano la finale di Coppa di Francia. #AllezParis ???? -

Le formazioni ufficiali di Montpellier - Psg, semifinale di Coppa di Francia in programma alle 21:00 di mercoledì 12 maggio. La squadra di Pochettino cerca il pass per la finale del 19 maggio e per superare la delusione dell'eliminazione in Champions League e ... La Coppa di Francia 2020/2021 entra nel vivo con la prima delle due semifinali che questa sera metterà di fronte il Montpellier e il Paris Saint - Germain nel palcoscenico dello Stade de la Mosson. Gli ...