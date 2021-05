Il traguardo dei sogni di Figliuolo: giugno mese “clou” con 1 milione di vaccinazioni al giorno (Di martedì 11 maggio 2021) Arrivati a singhiozzo, a malapena e in ritardo, al traguardo delle 500mila somministrazioni al giorno, il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, fissa un nuovo obiettivo: un milione di vaccini al giorno entro il mese di giugno. Un proposito a dir poco ambizioso se consideriamo che, già il record relativo alla metà delle somministrazioni si è raggiunto faticosamente e, almeno finora, solo in alcuni giorni. L’Italia, insomma, disattendendo di fatto quanto preposto per aprile, non arriva a fare mediamente 500mila dosi di vaccino anti-Covid al giorno, eppure sposta in avanti la linea della meta del suo doppio. Figliuolo fissa il nuovo obiettivo: giugno mese ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 maggio 2021) Arrivati a singhiozzo, a malapena e in ritardo, aldelle 500mila somministrazioni al, il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Francesco Paolo, fissa un nuovo obiettivo: undi vaccini alentro ildi. Un proposito a dir poco ambizioso se consideriamo che, già il record relativo alla metà delle somministrazioni si è raggiunto faticosamente e, almeno finora, solo in alcuni giorni. L’Italia, insomma, disattendendo di fatto quanto preposto per aprile, non arriva a fare mediamente 500mila dosi di vaccino anti-Covid al, eppure sposta in avanti la linea della meta del suo doppio.fissa il nuovo obiettivo:...

