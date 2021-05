Tina Cipollari, il motivo per cui si trasferisce? Giorgio Manetti vuota il sacco (Di lunedì 10 maggio 2021) Giorgio Manetti ha rivelato il vero motivo per cui l’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari sta lasciando Roma Tina CipollariNelle scorse settimane l’assenza di Tina Cipollari a Uomini e donne si è fatta molto sentire. L’opinionista del programma, infatti, per alcuni giorni non si è presentata negli studi di Canale 5 per registrare e in tanti si sono preoccupati per il misterioso allontanamento. A spiegare cosa è successo, poi, è stata la stessa Vamp smascherata da un’estetista. Ora, invece, a parlare è un ex protagonista del format, Giorgio Manetti che ha rivelato il vero motivo per cui l’amica sta lasciando Roma. Tina ... Leggi su formatonews (Di lunedì 10 maggio 2021)ha rivelato il veroper cui l’opinionista di Uomini e Donne,sta lasciando RomaNelle scorse settimane l’assenza dia Uomini e donne si è fatta molto sentire. L’opinionista del programma, infatti, per alcuni giorni non si è presentata negli studi di Canale 5 per registrare e in tanti si sono preoccupati per il misterioso allontanamento. A spiegare cosa è successo, poi, è stata la stessa Vamp smascherata da un’estetista. Ora, invece, a parlare è un ex protagonista del format,che ha rivelato il veroper cui l’amica sta lasciando Roma....

