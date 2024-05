Bonus mamme 2024 - via alla comunicazione diretta delle lavoratrici all’Inps

(Di lunedì 6 maggio 2024) L’Inps ha reso noto che viene concessa la possibilità alleche hanno diritto aldi comunicaremente all’Istituto nazionale di previdenza sociale i propri dati per l’esonero contributivo previsto dLegge di Bilancio finofine del 2026. Ecco dunque che nei casi in cui il datore di lavoro della lavoratrice mamma non abbia provveduto a inserire i dati necessarifruizione della decontribuzione, tale operazione potrà essere eseguitamente dbeneficiaria attraverso la piattaforma online dedicata dell’Inps., chi ne ha diritto Ilè ...

